《傳聞共賞》 潤啤中高端業務比重提高；債市資金加速流向股市



《昔日傳聞》 平安好醫生（０１８３３）股東減持，套逾１２億元

基金加注醫藥股；廣汽部署多款新車配合年底旺季

東曜藥業下月中上市，工銀國際為獨家保薦人

ＪＳ環球（０１６９１）擱置港上市

莊士機構（００３６７）推山頂百祿徑洋房，叫價１２億元

內地航空央企重組；白雲山發力開發仿製藥及創新藥

內地房產資金流向Ａ股；基金換馬買入落後內銀股

全球煉化項目合約降；三一國際拓展海外市場見效

金斯瑞開發治療惡性血液病有進展；基金沽內需股散貨

平安壹賬通洽租觀塘綠景ＮＥＯ全層，呎租料約３５元

本港上網月費醞釀價格戰；中金力拓財富管理業務

企業版同股不同權市場諮詢，難按計劃今年底前推出

內地水泥價呈新一波上升：郵儲銀行轉型大型零售商業銀行

內地汽車庫存續增；亞歐貨櫃航線運力提升影響運費

中國券商市場加速整合；手機品牌走出去搶佔海外市場

曠視科技擬在港掛牌下月上市聆訊

ＬＮＧ儲存設備需求增；險企投資收入續增

內地嬰幼兒配方奶粉商中國飛鶴通過在港上市聆訊

北水掃高光大控股；深圳國際物流項目收入增

恆生銀行不接納今年提取貸款的按揭申請



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

