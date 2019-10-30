《傳聞》潤啤中高端業務比重提高；債市資金加速流向股市

《傳聞》市場消息稱，華潤啤酒（００２９１）持續提高中高端啤酒比重，包括推出高端啤

酒新品牌，預期未來五成收入來自中高端啤酒業務。現價４０元至４１元料有不俗支持。

另外，市場憧憬全球進一步放水，據悉債市資金加速流向股市券商股，有持續低吸價值中信

証券（０６０３０）昨日（２９日）跌收１４﹒８２元，１４﹒５元至１４﹒６元支持力強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

