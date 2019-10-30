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即市新聞

30/10/2019 09:01

《傳聞》潤啤中高端業務比重提高；債市資金加速流向股市

　　《傳聞》市場消息稱，華潤啤酒（００２９１）持續提高中高端啤酒比重，包括推出高端啤
酒新品牌，預期未來五成收入來自中高端啤酒業務。現價４０元至４１元料有不俗支持。
　　另外，市場憧憬全球進一步放水，據悉債市資金加速流向股市券商股，有持續低吸價值中信
証券（０６０３０）昨日（２９日）跌收１４﹒８２元，１４﹒５元至１４﹒６元支持力強。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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