《魚缸博客》港錢莊低處未算低，年內翻身睇脫歐，下年業績難生性

《魚缸博客》近期魚缸踢到上高位明顯有啲壓力，回番少少都不足為奇，當中啲本地錢莊都

幾傷，相信唔少缸友都想低位掃一掃貨，但博客就建議大家唔好啦！事關低處未算低啊！

繼早前大摩唱淡之後，噚日細摩亦都語重心長同缸友講，香江持續幾個月嘅示威活動，令經

濟惡化，樓價亦跣低唔少，預計可能會對錢莊造成嚴重影響。

細摩用咗壓力測試計，錢莊下年利潤可能縮水２４巴仙至４５巴仙，再下年就會插水

３９巴仙至６７巴仙，而且將會導致股本回報率、核心資本緩衝大幅躂低，所以對一眾錢莊都係

持「謹慎」態度啫∼

缸友可能覺得只係個別意見，唔需要放喺心，但標普今日又同大家講，預計錢莊嘅信貸損失

將會適度增加，而資產質量就會轉弱，將會令淨息差收窄，下年香江錢莊嘅賺錢能力應該會受壓

，所以缸友長遠睇錢莊佬都唔好太樂觀。

至於短期方面，大象（００００５）同渣打（０２８８８）都要睇米字國脫歐脫成點先可以

踢高，但而家又話要１２月再大選，變數真係可以好大。如果約翰遜攞到國會大多數議席，其他

反對派又會拖延。相反，如果佢攞唔到大多數議席，就要諗其他方法之餘，歐盟可能會發火唔再

等，叫米字國硬脫歐，所以短期都係有風險㗎∼

至於啲神州同其他本地錢莊，睇中銀香江（０２３８８）啲ＡＴＭ都略知一二，等今次示威

正式完結再掃貨先叫明智啦；而盈盈亦都相信，睇過東亞（０００２３）份中期成績表嘅缸友，

都唔會想撐實佢㗎啦！啲神州壞帳真係太多啦！

恆生（０００１１）其實都可以話係本地錢莊嘅首選，不過佢阿媽大象又唔生性，前日份成

績表真係令人太失望，如果大象唔打算再回購，短期都唔好諗佢同阿仔恆生啦！

至於已經有貨嘅缸友，博客建議有個靚價就好走啦！蝕少少總好過蝕晒，更何況攞住現金安

全好多。仲想等林鄭出手救經濟？可能要好似派４０００蚊咁，等到下年先有喇！誠哥都唔知係

咪一樣等唔切，噚日自己率先出手囉∼∼



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

