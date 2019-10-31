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即市新聞

31/10/2019 09:00

《傳聞共賞》阿里最快下月本港上市，中銀飛租業續增長近１００％

　《傳聞共賞》　阿里巴巴據報最快下月本港上市，籌最多１５０億美元
　　　　　　　　中國飛鶴（０６１８６）公開發售部分未足額
　　　　　　　　騰訊（７００）領投印度串流商ＭＸ　Ｐｌａｙｅｒ
　　　　　　　　路勁（１０９８）擬再分拆勁投，料明年上市
　　　　　　　　中銀飛機租賃業續增長近１００％；華南水泥短期提價

　《昔日傳聞》　雀巢正考慮以１０億美元出售中國本土品牌
　　　　　　　　潤啤中高端業務比重提高；債市資金加速流向股市
　　　　　　　　平安好醫生（０１８３３）股東減持，套逾１２億元
　　　　　　　　基金加注醫藥股；廣汽部署多款新車配合年底旺季
　　　　　　　　東曜藥業下月中上市，工銀國際為獨家保薦人
　　　　　　　　ＪＳ環球（０１６９１）擱置港上市
　　　　　　　　莊士機構（００３６７）推山頂百祿徑洋房，叫價１２億元
　　　　　　　　內地航空央企重組；白雲山發力開發仿製藥及創新藥
　　　　　　　　內地房產資金流向Ａ股；基金換馬買入落後內銀股
　　　　　　　　全球煉化項目合約降；三一國際拓展海外市場見效
　　　　　　　　金斯瑞開發治療惡性血液病有進展；基金沽內需股散貨
　　　　　　　　平安壹賬通洽租觀塘綠景ＮＥＯ全層，呎租料約３５元
　　　　　　　　本港上網月費醞釀價格戰；中金力拓財富管理業務
　　　　　　　　企業版同股不同權市場諮詢，難按計劃今年底前推出
　　　　　　　　內地水泥價呈新一波上升：郵儲銀行轉型大型零售商業銀行
　　　　　　　　內地汽車庫存續增；亞歐貨櫃航線運力提升影響運費
　　　　　　　　中國券商市場加速整合；手機品牌走出去搶佔海外市場
　　　　　　　　曠視科技擬在港掛牌下月上市聆訊

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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