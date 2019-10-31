《傳聞》據外電報道，早前因本港示威活動嚴重而推遲上市的阿里巴巴捲土重來，最快下月
本港上市，集資至多１５０億美元。
報道指，阿里計劃在「雙１１」購物節後不久，向港交所（００３８８）申請上市批准，１
１月底或１２月初掛牌。又指，由於公司規模龐大，且投資者對公司已很熟悉，阿里冀跳過發行
前針對機構投資者的路演會議，惟有關招股安排仍要視乎市場情況。
據早前外電報道，阿里計劃的招股集資規模介乎１００億至１５０億美元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
31/10/2019 08:38
《傳聞》阿里巴巴據報最快下月本港上市，籌最多１５０億美元
《傳聞》據外電報道，早前因本港示威活動嚴重而推遲上市的阿里巴巴捲土重來，最快下月
本港上市，集資至多１５０億美元。
報道指，阿里計劃在「雙１１」購物節後不久，向港交所（００３８８）申請上市批准，１
１月底或１２月初掛牌。又指，由於公司規模龐大，且投資者對公司已很熟悉，阿里冀跳過發行
前針對機構投資者的路演會議，惟有關招股安排仍要視乎市場情況。
據早前外電報道，阿里計劃的招股集資規模介乎１００億至１５０億美元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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