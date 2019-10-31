《魚缸博客》阿里上市有炒作，生發發（００３８８）先賺一水！

《魚缸博客》話說最近大單新聞，就係有傳１１月阿里巴巴回歸香江魚缸，生發發

（００３８８）立即開車，股價走勢即時靚仔。

你會問博客，生發發都去到２４０幾銀，炒到咁貴點入手啊？傻豬嚟嘅，買唔到正股咁咪買

輪，最緊要捉到路。簡單分析下，首先近期新推出隻界內證，博客聽聞都有唔少客路，預料係成

交收入方面有正面支持，但博客就覺得係杯水車薪；其次，其實生發發呢一年都係２３０銀至

２４０銀浮動，波幅都唔算太大，呢次阿里巴巴回歸港股，算係有點欣慰，點都會有些少炒風帶

起。

講下歷史，當年阿里都有打算過係香港做ＩＰＯ，但當時同股不同權風氣未成熟，因此阿里

嬲嬲地走去花旗國上市，然後睇住佢股價係咁飛天，生發發飲恨點解自己咁傻。所以早幾年生發

發先批准同股不同權，擺明想吸引返阿里回家，重搞埋綠色通道俾生物科技股，打算追返美股落

後。

如果當年個堆百度、阿里嘅科技來港上市，今日生發發股股價分分鐘再翻多倍，但世事無如

果嘅，依家阿里來港二次上市，係太遲架啦，不過遲到好過無到。不過博客收到風，呢期中美兩

位大佬都唔多夾嘴型，納斯達克個邊對於中資企業上市規矩收緊好多，所以個堆中資獨角獸打算

回歸港股。

呢兩日消息，有傳而家班靚仔靚妹最鍾意玩嘅「抖音」，母企「字節跳動」考慮明年首季來

港上市，呢個或者會係第二隻獨角獸都唔一定。點解咁講，因為好幾年前，外國有一間短視頻叫

Ｖｉｎｅｓ嘅公司做得唔錯，但退後母企推特宣布關閉，之後神州推出抖音搶晒個「孖屐」，連

西方國家都佔領埋，所以抖音似係第二隻起飛的獨角獸！

如果呢個消息係真，生發發真係再現３００銀都無難度！不過唔好講咁遠，睇返近期生發發

張日線圖，係９月到１０月做咗個大圓底，ＲＳＩ返５０以上，睇怕係有唔少大戶呢兩個月密密

吸貨，博客覺得先價追入仍有水位，如果突破到近期條頸線約２５５銀，可以先食一半，留一半

睇佢表演；但如果股價失守２４０銀的話，就要離場啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

