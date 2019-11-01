《傳聞》市場消息稱，環球經濟不景氣，美債息不斷走低，加上香港銀行減息八分之一，息
差收益進一步受壓，續有資金從銀行股出逃。恆生銀行（０００１１）短期可能再下試１６０
元的支持位。
普拉達（０１９１３）股價昨日（３１日）破位上升以２７元收市。傳聞內地可能進一步下
調奢侈品進口關稅，吸引基金大手掃貨，宜待股價回落到２５元至２６元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
01/11/2019 09:01
《傳聞》內地或降奢侈稅基金吸納普拉達；本地銀行股續有資金出逃
《傳聞》市場消息稱，環球經濟不景氣，美債息不斷走低，加上香港銀行減息八分之一，息
差收益進一步受壓，續有資金從銀行股出逃。恆生銀行（０００１１）短期可能再下試１６０
元的支持位。
普拉達（０１９１３）股價昨日（３１日）破位上升以２７元收市。傳聞內地可能進一步下
調奢侈品進口關稅，吸引基金大手掃貨，宜待股價回落到２５元至２６元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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