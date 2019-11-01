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即市新聞

01/11/2019 12:01

《魚缸博客》高鑫（０６８０８）孖住阿里搞「雙十一」仲有力炒高

　　《魚缸博客》踏入十一月，就已經睇到有唔少大型商店都ｓａｌｅ緊「雙十一」網購節優惠
！呢幾年雙棍節造就咗唔少商機，亦都帶挈咗唔少魚毛有爆發嘅表現，所以博客今次就留意到高
鑫零售（０６８０８），睇吓可唔可以喺雙十一短炒吓，順便資助吓ｓｈｏｐｐｉｎｇ嘅使費啦

　　高鑫零售主要喺以「歐尚」及「大潤發」品牌喺神州經營大賣場業務。而喺前年１１月底，
就畀阿里巴巴旗下間接全資附屬淘寶中國，以總代價１６１﹒３億銀，收購咗高鑫２６巴仙已發
行股本。同時，淘寶亦以６２﹒９億銀，收購吉鑫股份約１９﹒９％股權，而當時吉鑫喺揸住高
鑫約４８﹒６５億股，佔已發行股本約５１巴仙。總而言之，即喺高鑫依家個老闆之一就喺阿里
巴巴。
　　咁尚口啱喺上個月，高鑫就公布會同阿里巴巴集團成員公司繼續業務嘅合作，一齊簽咗拉紮
斯網絡上海餓了麼嘅業務合作協議。今次同阿里巴巴嘅合作將大大提升到高鑫嘅物流網絡同派送
能力。呢個消息，最新吸引到大行花旗去研究高鑫，佢就指出今年高鑫同阿里巴巴建立咗更深入
嘅合作關係，令到高鑫成為天貓超市供應鏈的一部分，有助於高鑫喺線下競爭對手獲得更多嘅市
佔率。即喺意味住高鑫進一步融入喺阿里嘅生態系統，可以直接地接觸到阿里廣大嘅用戶圈、物
流同支付體系以及各種創新型的市場工具等等。
　　而且又就快到雙十一，阿里巴巴喺開創者，唔使講都一定會大搞。咁高鑫同天貓嘅合作更加
喺錦上天花，可以從中增長唔少盈利，花旗就預計，高鑫零售同天貓超市相關合作可達約５０億
元人仔。
　　睇返公仔圖，高鑫ＭＡＣＤ熊差距進一步收窄，而且ＲＳＩ喺５７進入強勢區，現階段都可
買入，搏短期目標價上望約一年前高位９﹒６２銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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