《魚缸博客》高鑫（０６８０８）孖住阿里搞「雙十一」仲有力炒高

《魚缸博客》踏入十一月，就已經睇到有唔少大型商店都ｓａｌｅ緊「雙十一」網購節優惠

！呢幾年雙棍節造就咗唔少商機，亦都帶挈咗唔少魚毛有爆發嘅表現，所以博客今次就留意到高

鑫零售（０６８０８），睇吓可唔可以喺雙十一短炒吓，順便資助吓ｓｈｏｐｐｉｎｇ嘅使費啦

！

高鑫零售主要喺以「歐尚」及「大潤發」品牌喺神州經營大賣場業務。而喺前年１１月底，

就畀阿里巴巴旗下間接全資附屬淘寶中國，以總代價１６１﹒３億銀，收購咗高鑫２６巴仙已發

行股本。同時，淘寶亦以６２﹒９億銀，收購吉鑫股份約１９﹒９％股權，而當時吉鑫喺揸住高

鑫約４８﹒６５億股，佔已發行股本約５１巴仙。總而言之，即喺高鑫依家個老闆之一就喺阿里

巴巴。

咁尚口啱喺上個月，高鑫就公布會同阿里巴巴集團成員公司繼續業務嘅合作，一齊簽咗拉紮

斯網絡上海餓了麼嘅業務合作協議。今次同阿里巴巴嘅合作將大大提升到高鑫嘅物流網絡同派送

能力。呢個消息，最新吸引到大行花旗去研究高鑫，佢就指出今年高鑫同阿里巴巴建立咗更深入

嘅合作關係，令到高鑫成為天貓超市供應鏈的一部分，有助於高鑫喺線下競爭對手獲得更多嘅市

佔率。即喺意味住高鑫進一步融入喺阿里嘅生態系統，可以直接地接觸到阿里廣大嘅用戶圈、物

流同支付體系以及各種創新型的市場工具等等。

而且又就快到雙十一，阿里巴巴喺開創者，唔使講都一定會大搞。咁高鑫同天貓嘅合作更加

喺錦上天花，可以從中增長唔少盈利，花旗就預計，高鑫零售同天貓超市相關合作可達約５０億

元人仔。

睇返公仔圖，高鑫ＭＡＣＤ熊差距進一步收窄，而且ＲＳＩ喺５７進入強勢區，現階段都可

買入，搏短期目標價上望約一年前高位９﹒６２銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

