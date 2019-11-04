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即市新聞

04/11/2019 09:00

《傳聞共賞》中國抗體製藥孖展未足額，中國重汽拓輕卡市場

　《傳聞共賞》　中國抗體製藥國際配售獲數倍認購，公開部分孖展未足額
　　　　　　　　名創優品擬明年於本港或美國上市，籌最多７８億元
　　　　　　　　中國重汽拓輕卡市場；內地城市增推夜經濟政策
　　　　　　　　中聯重科攻智能農機；光大銀行拓債券融資與併購融資業務

　《昔日傳聞》　內地或降奢侈稅基金吸納普拉達；本地銀行股續有資金出逃
　　　　　　　　阿里巴巴據報最快下月本港上市，籌最多１５０億美元
　　　　　　　　中國飛鶴（０６１８６）公開發售部分未足額
　　　　　　　　騰訊（７００）領投印度串流商ＭＸ　Ｐｌａｙｅｒ
　　　　　　　　路勁（１０９８）擬再分拆勁投，料明年上市
　　　　　　　　中銀飛機租賃業續增長近１００％；華南水泥短期提價
　　　　　　　　雀巢正考慮以１０億美元出售中國本土品牌
　　　　　　　　潤啤中高端業務比重提高；債市資金加速流向股市
　　　　　　　　平安好醫生（０１８３３）股東減持，套逾１２億元
　　　　　　　　基金加注醫藥股；廣汽部署多款新車配合年底旺季
　　　　　　　　東曜藥業下月中上市，工銀國際為獨家保薦人
　　　　　　　　ＪＳ環球（０１６９１）擱置港上市
　　　　　　　　莊士機構（００３６７）推山頂百祿徑洋房，叫價１２億元
　　　　　　　　內地航空央企重組；白雲山發力開發仿製藥及創新藥
　　　　　　　　內地房產資金流向Ａ股；基金換馬買入落後內銀股
　　　　　　　　全球煉化項目合約降；三一國際拓展海外市場見效

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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