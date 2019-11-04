《傳聞》中國重汽拓輕卡市場；內地城市增推夜經濟政策

《傳聞》除了受惠重卡銷售保持增長，中國重汽（０３８０８）正力拓內地與國際輕卡市場

，發掘更多增長點，上周五（１日）升收１２﹒４２元，短期料上試１３元阻力。

市場消息稱，近期多個內地城市加速增推支持夜經濟活動的政策，促進夜間文化、娛樂、

體育活動，有助拉動經濟增長，消息對百威亞太（０１８７６）有利，刺激啤酒銷量，有力重上

３０元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

