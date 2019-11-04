《傳聞》除了受惠重卡銷售保持增長，中國重汽（０３８０８）正力拓內地與國際輕卡市場
，發掘更多增長點，上周五（１日）升收１２﹒４２元，短期料上試１３元阻力。
市場消息稱，近期多個內地城市加速增推支持夜經濟活動的政策，促進夜間文化、娛樂、
體育活動，有助拉動經濟增長，消息對百威亞太（０１８７６）有利，刺激啤酒銷量，有力重上
３０元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
04/11/2019 09:01
《傳聞》中國重汽拓輕卡市場；內地城市增推夜經濟政策
《傳聞》除了受惠重卡銷售保持增長，中國重汽（０３８０８）正力拓內地與國際輕卡市場
，發掘更多增長點，上周五（１日）升收１２﹒４２元，短期料上試１３元阻力。
市場消息稱，近期多個內地城市加速增推支持夜經濟活動的政策，促進夜間文化、娛樂、
體育活動，有助拉動經濟增長，消息對百威亞太（０１８７６）有利，刺激啤酒銷量，有力重上
３０元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態04/11/2019
沙特阿美IPO獲批 12月本國上市
|剖析天下01/11/2019
【彈劾侵侵】民主黨沃倫呼聲漲 「吹哨人」明打侵侵暗指拜登?
|生財有道01/11/2019
【嚟緊炒D乜】金界積極參加券商論壇估值望升 股價料迭創新高
|剖析天下01/11/2019
【彈劾侵侵】特朗普陷「通烏」濟私 民主黨「奪命」調查快收尾
|FOCUS01/11/2019
【FOCUS】衰退再臨香江 小心內資「回朝」
|生財有道01/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：瑞聲短線值博率仍高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰