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即市新聞

04/11/2019 09:01

《傳聞》中聯重科攻智能農機；光大銀行拓債券融資與併購融資業務

　　《傳聞》中陣重科（０１１５７）股價持續呈強，上周五（１日）以５﹒７９元收市，據悉
中聯重科力攻智能農機市場，成為業務增長新引擎，股價有望再上一層樓，挑戰６元高位。
　　光大銀行（０６８１８）朝著商銀與投行方向發展與轉型，據悉近年光行拓展債券融資與併
購融資業務，支持股價向上突破，上周五升收３﹒７元，短期向４元大關進發。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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