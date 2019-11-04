《傳聞》中聯重科攻智能農機；光大銀行拓債券融資與併購融資業務

《傳聞》中陣重科（０１１５７）股價持續呈強，上周五（１日）以５﹒７９元收市，據悉

中聯重科力攻智能農機市場，成為業務增長新引擎，股價有望再上一層樓，挑戰６元高位。

光大銀行（０６８１８）朝著商銀與投行方向發展與轉型，據悉近年光行拓展債券融資與併

購融資業務，支持股價向上突破，上周五升收３﹒７元，短期向４元大關進發。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

