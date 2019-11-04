《傳聞》名創優品擬明年於本港或美國上市，籌最多７８億元

《傳聞》市場消息指，內地智能消費品連鎖店名創優品，已聘請美銀及高盛協助進行上市計
劃，集資５億至１０億美元（約３９億至７８億港元），預計於明年掛牌，選址為香港或美國，
但有消息人士表示，公司在美國上市的可能性較高。
值得注意的是，騰訊（００７００）及高瓴資本去年合共投資１﹒４５億美元（約１１﹒３
億港元）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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