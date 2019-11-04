《傳聞》康德萊醫械上限定價２０﹒８元，集資８﹒３２億元

《傳聞》市場消息指，將於本周五（８日）掛牌的康德萊醫械（０１５０１）最終定價為
２０﹒８元，為招股價範圍（２０﹒１元至２０﹒８元）的上限，相當於２０２０年預測市盈率
２０﹒７７倍，集資約８﹒３２億元。
ＯｒｂｉＭｅ作為基石投資者承諾以３０００萬美元購買發售股份。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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