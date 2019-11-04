《魚缸博客》期待年底出新Ｇａｍｅ，ＩＧＧ現價可部署掃貨！

《魚缸博客》上星期隻新股中手游（００３０２）上市三日至今，依舊鑊氣十足，下星期股

王ＱＱ（００７００）亦都放榜，今日博客就打算部署下啲手遊股，就係隻ＩＧＧ

（００７９９）。

ＩＧＧ自從今年８月５日公布完中期業績之後，股價就向下插，主要係兩款上線多年嘅主力

遊戲《王國紀元》及《城堡爭霸》嘅收入出現自然回落，令收入按年減少９巴仙，純利更跌左兩

成八；同埋對遊戲研發同運營推廣支出增加。呢兩款遊戲分別喺２０１６年同２０１３年上線，

佔左公司收入近九成半，所以要令公司業績出現反彈，絕對需要有新嘅遊戲接力。

喺呢份業績報告上，公司就透露，未來包括星戰題材策略類遊戲已經進入最後嘅優化打磨階

段，預計喺下半年同玩家見面。睇返今年ＩＧＧ推出手遊嘅進度其實一啲都唔慢，喺４月至７月

期間，一口氣推出７隻新遊戲，包括比較多人關注嘅《巨龍國度》，以及《城堡爭霸：曙光大陸

》、《怒海奇兵》同《掘地大冒險》等等。

雖然現階段對公司收入嘅貢獻仍未明顯，但由於遊戲涵蓋唔同類型，例如ＭＭＯ（大型多人

在線角色扮演遊戲）、射擊同科幻系列等，具備增長潛力。如果年底前再順利推出埋款星戰

Ｇａｍｅ，一定對推動股價有重大幫助。

最後睇一睇佢嘅公仔圖，公司其實喺今年４月跌穿２５０天線（８﹒６１銀）之後，股價就

拾級而下，相信係「孖屐」預咗中期業績唔掂。喺８月公布業績後，股價更裂口低開。不過，上

個月見過４﹒７銀嘅低位後，似喺築緊一個圓底，相信業績嘅負面消息已經消化得七七八八。

ＩＧＧ近日連開三支陽燭，而且成交有所配合，１４天ＲＳＩ回升至５０以上水平，現價買

入仲有水位。如果博埋年底再有勁爆新Ｇａｍｅ推出，要補番８月嘅下跌裂口（６﹒６８銀）相

信都唔成問題！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

