  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/11/2019 09:01

《傳聞》山東黃金將獲母企進一步注資；內地儲能電池需求增

　　《傳聞》山東黃金（０１７８７）昨日（４日）微跌力守１８﹒５２元，據聞母公司計劃明
年進一步向山東黃金注入資產，包括採礦權，提升黃金年產量，１８元至１８﹒５元續可收集。
　　另外，內地５Ｇ基站建設逐步進入高峰期，據悉帶動基站儲能電池需求急增，近期相關鋰電
池企業紛紛炒上。贛鋒鋰業（０１７７２）昨日勁升１３％收１５﹒９元收市，宜待股價回落至
１５元以下低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
興證快訊05/11/2019
匯控業績
國際動態05/11/2019
特抨加州救山火不力 料將申請退出巴黎協定
國際動態04/11/2019
【歐央行改朝】「超級馬利奧」德拉吉八年行長生涯帶著遺憾謝幕
生財有道04/11/2019
金管局：外匯基金第三季投資收入202億 港股蝕123億
生財有道04/11/2019
【5G商用】黃偉豪：中資電訊股借勢升關注資本開資 設備股短炒
中國故事04/11/2019
【進博會】第二屆進博會開幕 上海三大任務完成階段性目標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金