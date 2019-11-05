《傳聞》山東黃金（０１７８７）昨日（４日）微跌力守１８﹒５２元，據聞母公司計劃明
年進一步向山東黃金注入資產，包括採礦權，提升黃金年產量，１８元至１８﹒５元續可收集。
另外，內地５Ｇ基站建設逐步進入高峰期，據悉帶動基站儲能電池需求急增，近期相關鋰電
池企業紛紛炒上。贛鋒鋰業（０１７７２）昨日勁升１３％收１５﹒９元收市，宜待股價回落至
１５元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/11/2019 09:01
《傳聞》山東黃金將獲母企進一步注資；內地儲能電池需求增
《傳聞》山東黃金（０１７８７）昨日（４日）微跌力守１８﹒５２元，據聞母公司計劃明
年進一步向山東黃金注入資產，包括採礦權，提升黃金年產量，１８元至１８﹒５元續可收集。
另外，內地５Ｇ基站建設逐步進入高峰期，據悉帶動基站儲能電池需求急增，近期相關鋰電
池企業紛紛炒上。贛鋒鋰業（０１７７２）昨日勁升１３％收１５﹒９元收市，宜待股價回落至
１５元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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