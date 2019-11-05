《魚缸博客》神州磚頭上月成績生猛年內預計醒神，搏潤地谷底翻身

《魚缸博客》近期魚缸終於生性番啲，雖然未計今日只係三連升，但神州同花旗國好大機會

簽到第一階段嘅貿易協議，所以其實應該掃一掃啲５Ｇ同手機設備。不過，佢地呢幾日都升咗唔

少，博客都知缸友怕有咩差池，唔係好夠膽掃貨，所以今日叫大家睇下啲神州房地產。

其實之前啲內房表現真係麻麻，加上之前潤地（０１１０９）折讓抽水，帶領一眾內房佬插

水。不過，最近好多評級佬都唱好佢哋，事關之前阿爺講落嘅「房住不炒」方向已經大致上畀「

孖屐」消化晒，正正上個月傳統「金九銀十」都有出現，內房佬嘅成績表現都比預期好。

中金噚日就話，預計內房佬今明兩年可實現平均不低於兩成嘅核心利潤增長，加上預期下調

風險較低，可以掃啲基本面扎實嘅優質內房佬。

其實好多內房佬已偷步跳高咗，好似隻中海外（００６８８）咁，之前明明畀人唱到淡一淡

，而家鏟高上番２６﹒８銀水平。技術走勢上，快步ＳＴＣ已經上到超買水平。如果魚缸突然有

壞消息，之後可能真係會倒跌㗎！

至於融創（０１９１８）同龍湖（００９６０）都係屬於呢期嘅強勢內房佬，博客唔係質疑

佢哋嘅能力，只係掃貨嘅時候買貴咗，如果魚缸又突然有壞消息，分分鐘會變成蟹貨。

如果要揀一條大幅落後嘅魚毛，其實一定係潤地。缸友可能仲擔心緊之前折讓抽水，但其實

好多評級佬都強調，攤薄效應其實唔大，而中金更加覺得係提供咗平價掃貨嘅「餐士」，所以擔

心係多餘嘅！

另外，博客睇好潤地嘅技術走勢，唔計今日走勢，形態上已經出現「三白武士」，雖然之前

並唔係明顯跣低走勢，但某程度上都係踩行油嘅信號。而最近快步ＳＴＣ已經離開超賣區向上出

發，而家先到中線水平，所以相信升浪會維持一段時間。如果用保力加通道預測，頂部不斷走高

，暫時唔到３７蚊水平都唔好走貨呀。

至於長期揸貨，其實睇過潤地中期成績就知，溢利多咗近四成四，上年全年都係多賺兩成三

左右，如果ｋｅｅｐ住上半年走勢，加上傳統「金九銀十」，減番「房住不炒」方向嘅影響，其

實有能力再創新高。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

