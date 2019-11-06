《傳聞共賞》渣打東亞削按揭現金回贈，ＴＶＢ放棄競投奧運播映權

《傳聞共賞》 渣打及東亞削新造及轉按樓按現金回贈
ＴＶＢ（００５１１）放棄競投奧運播映權
《昔日傳聞》 山東黃金將獲母企進一步注資；內地儲能電池需求增
中國抗體製藥國際配售獲數倍認購，公開部分孖展未足額
名創優品擬明年於本港或美國上市，籌最多７８億元
中國重汽拓輕卡市場；內地城市增推夜經濟政策
中聯重科攻智能農機；光大銀行拓債券融資與併購融資業務
內地或降奢侈稅基金吸納普拉達；本地銀行股續有資金出逃
阿里巴巴據報最快下月本港上市，籌最多１５０億美元
騰訊（７００）領投印度串流商ＭＸ Ｐｌａｙｅｒ
路勁（１０９８）擬再分拆勁投，料明年上市
中銀飛機租賃業續增長近１００％；華南水泥短期提價
雀巢正考慮以１０億美元出售中國本土品牌
潤啤中高端業務比重提高；債市資金加速流向股市
平安好醫生（０１８３３）股東減持，套逾１２億元
基金加注醫藥股；廣汽部署多款新車配合年底旺季
東曜藥業下月中上市，工銀國際為獨家保薦人
ＪＳ環球（０１６９１）擱置港上市
莊士機構（００３６７）推山頂百祿徑洋房，叫價１２億元
內地航空央企重組；白雲山發力開發仿製藥及創新藥
內地房產資金流向Ａ股；基金換馬買入落後內銀股
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確