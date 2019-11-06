《傳聞共賞》渣打東亞削按揭現金回贈，ＴＶＢ放棄競投奧運播映權

《傳聞共賞》 渣打及東亞削新造及轉按樓按現金回贈

ＴＶＢ（００５１１）放棄競投奧運播映權



《昔日傳聞》 山東黃金將獲母企進一步注資；內地儲能電池需求增

中國抗體製藥國際配售獲數倍認購，公開部分孖展未足額

名創優品擬明年於本港或美國上市，籌最多７８億元

中國重汽拓輕卡市場；內地城市增推夜經濟政策

中聯重科攻智能農機；光大銀行拓債券融資與併購融資業務

內地或降奢侈稅基金吸納普拉達；本地銀行股續有資金出逃

阿里巴巴據報最快下月本港上市，籌最多１５０億美元

騰訊（７００）領投印度串流商ＭＸ Ｐｌａｙｅｒ

路勁（１０９８）擬再分拆勁投，料明年上市

中銀飛機租賃業續增長近１００％；華南水泥短期提價

雀巢正考慮以１０億美元出售中國本土品牌

潤啤中高端業務比重提高；債市資金加速流向股市

平安好醫生（０１８３３）股東減持，套逾１２億元

基金加注醫藥股；廣汽部署多款新車配合年底旺季

東曜藥業下月中上市，工銀國際為獨家保薦人

ＪＳ環球（０１６９１）擱置港上市

莊士機構（００３６７）推山頂百祿徑洋房，叫價１２億元

內地航空央企重組；白雲山發力開發仿製藥及創新藥

內地房產資金流向Ａ股；基金換馬買入落後內銀股



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

