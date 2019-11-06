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即市新聞

06/11/2019 09:01

《傳聞》外資加倉Ａ股；中航集團資產整合未完

　　《傳聞》中國加力內需，擴大開放，有助穩定經濟，據悉新一波外資湧入Ａ股市場，上證
５０指數昨日（５日）創年內新高，安碩Ａ５０（０２８２３）升收１５﹒６４元，短期上試１
６元可期。
　　市場消息指出，中國航空工業資產整合未完，可能續有飛機零件等資產置換行動跟尾，中航
科工（０２３５７）在３﹒５元至３﹒７元有留意價值，有望進行反彈，昨日升收３﹒７２元。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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