《傳聞》阿里巴巴下周尋求在港上市審批

《傳聞》阿里巴巴來港上市消息再有進展，據外電引述消息人士透露，公司將會在下周尋求

上市審批，集資額約在１００億至１５０億美元（約７８０億港元至１１７０億港元）。市場人

士透露，雖然是次上市未必需要增發股票，但假如下周落實遞交上市審批並且通過，增發股票仍

存在一定機會。

中金及瑞信為上市保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

