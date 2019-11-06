《傳聞》阿里巴巴下周尋求在港上市審批

《傳聞》阿里巴巴來港上市消息再有進展，據外電引述消息人士透露，公司將會在下周尋求
上市審批，集資額約在１００億至１５０億美元（約７８０億港元至１１７０億港元）。市場人
士透露，雖然是次上市未必需要增發股票，但假如下周落實遞交上市審批並且通過，增發股票仍
存在一定機會。
中金及瑞信為上市保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|中國故事06/11/2019
【進博會】參展美企比上屆增18% 對中國進一步開放充滿期待
|國際動態06/11/2019
美退出巴黎氣候協定 料需時1年
|中國故事05/11/2019
【進博會】習近平宣布對外開放五條措施 更加重視進口作用
|生財有道05/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：友邦穿80元入待再破位
|FOCUS05/11/2019
【FOCUS】主席點睛「更重進口」 世界工廠謀轉全球市場
|香港政情05/11/2019
習近平見林鄭：中央高度信任 止暴制亂是最重要任務
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰