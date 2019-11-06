《魚缸博客》「雙１１」就快到，海爾電器（１１６９）短線博得過

《魚缸博客》「雙１１」下個星期一就開始，阿里就預計話當日上淘寶、天貓ＡＰＰ嘅用戶

會增長１億，睇嚟今年雙１１嘅火爆程度不亞往年。博客見到近排相關概念股嘅走勢都相當靚仔

，海爾電器（０１１６９）似仲有水位。

近日，大行高佬就發報告唱好海爾，表示根據海爾電器第三季營運表現，包括與母企

３１﹒６億人仔資產互換完成收益，以及分銷業務增長前景改善，所以將佢２０１９年至

２０２１年每股基本盈測調高８２巴仙、１巴仙及１巴仙。又話，睇好海爾作為白色家電領導者

嘅前景，將目標價由２６銀上調至２７銀，維持「買入」評級，仲列入埋「確信買入」名單。

相信好多缸友都覺得家電係中頻消費品，而且市場開始飽滿，好難大有突破。所以海爾就開

始圍繞成本優勢、品牌優勢、渠道優勢依幾個方面展開競爭。品牌上面，採取全產品線，而且仲

開始加入ＡＩ技術推智慧家庭，緊貼潮流。渠道上面，已經喺國內１至４線城市全覆蓋，海外市

場有歐洲、東南亞、東瀛及紐西蘭。而且佢自己仲有發展大件物流業務，可以話由落單、製造到

物流一條龍服務。另外，喺本月２日海爾仲同浩澤淨水（０２０１４）戰略合作，發展全天候飲

用水解決方案。可見海爾係業務方面向跟多元化發展。

從公仔上面，海爾已經形成咗「一浪高於一浪」嘅走勢，而且最近可見到股價喺２２﹒５銀

附近整固。博客認為如果各位缸友想喺「雙１１」博短線，不妨現價買入，目標見２５銀。而中

線投資則可以分注買入，現價入一注，若突破２５銀可以在追入一注。不過，若股價跌穿

１７﹒５銀就該止蝕離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

