《傳聞》中資券商兩融收入增；內地動力煤價走勢回軟

《傳聞》隨著外資加注Ａ股，Ａ股繼續高位徘徊，據悉內地券商來自融資融券收入有增加跡

象，支持券商股在現水平企穩。中信証券（０６０３０）昨日（６日）跌收１５﹒４６元，１５

元承接力強。

市場消息稱，國慶假後煤庫存高企與下游需求弱，令近月動力煤價呈現回軟走勢，對電力股

基本面有利。華電國際（０１０７１）昨日升收３﹒０６元，３﹒２元為短期阻力位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

