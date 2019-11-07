《傳聞》隨著外資加注Ａ股，Ａ股繼續高位徘徊，據悉內地券商來自融資融券收入有增加跡
象，支持券商股在現水平企穩。中信証券（０６０３０）昨日（６日）跌收１５﹒４６元，１５
元承接力強。
市場消息稱，國慶假後煤庫存高企與下游需求弱，令近月動力煤價呈現回軟走勢，對電力股
基本面有利。華電國際（０１０７１）昨日升收３﹒０６元，３﹒２元為短期阻力位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/11/2019 09:01
《傳聞》中資券商兩融收入增；內地動力煤價走勢回軟
《傳聞》隨著外資加注Ａ股，Ａ股繼續高位徘徊，據悉內地券商來自融資融券收入有增加跡
象，支持券商股在現水平企穩。中信証券（０６０３０）昨日（６日）跌收１５﹒４６元，１５
元承接力強。
市場消息稱，國慶假後煤庫存高企與下游需求弱，令近月動力煤價呈現回軟走勢，對電力股
基本面有利。華電國際（０１０７１）昨日升收３﹒０６元，３﹒２元為短期阻力位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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