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即市新聞

07/11/2019 09:01

《傳聞》海爾電器或分拆日日順物流業務上市；內地整體紙價下跌

　　《傳聞》近月海爾電器（０１１６９）股價由２０元抽升至２３元水平，市場再傳海爾可能
分拆旗下日日順物流業務上市，昨日（６日）升收２３﹒３５元，現價不宜高追。
　　市場消息稱，今年內地整體紙價下跌，與行業產能過剩與經濟放緩因素有關，紙業毛利受到
一定壓力。理文造紙（０２３１４）股價５元成重要阻力，昨日跌收４﹒８４元。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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