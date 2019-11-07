《傳聞》海爾電器或分拆日日順物流業務上市；內地整體紙價下跌

《傳聞》近月海爾電器（０１１６９）股價由２０元抽升至２３元水平，市場再傳海爾可能
分拆旗下日日順物流業務上市，昨日（６日）升收２３﹒３５元，現價不宜高追。
市場消息稱，今年內地整體紙價下跌，與行業產能過剩與經濟放緩因素有關，紙業毛利受到
一定壓力。理文造紙（０２３１４）股價５元成重要阻力，昨日跌收４﹒８４元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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