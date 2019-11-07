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即市新聞

07/11/2019 09:48

《傳聞》眾安在綫旗下眾安銀行率先在港試業

　　《傳聞》《星島日報》引述消息人士指，首批獲金管局發出虛擬銀行牌照的眾安銀行已率先
開始試業。而眾安銀行試業範圍主要針對約２０００名員工作為客戶，並提供間單的服務，例如
存款和轉帳。據其員工在「金融科技周」攤檔介紹，公司計畫明年初正式開業，向香港市民提供
服務。
　　眾安銀行為眾安在線財產保險（０６０６０）與百仕達合資組建的銀行。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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