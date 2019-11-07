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即市新聞

07/11/2019 11:58

《魚缸博客》長江生技旗下疫苗話唔定係藍海，小注入貨唔好執輸！

　　《魚缸博客》俗語有話，「信誠哥，無甩拖」，所以誠哥投資嘅野，點都係信心保證，缸友
成日都笑，究竟誠哥會唔會唔投資長生不老藥呢？可能做緊我地都唔知呢？不過，最近佢旗下個
隻長江生命科技（００７７５）突然落鑊，我見隔離三姑唔知乜事又跟住入貨，好似執輸行頭慘
過敗家咁款。
　　博客只信數字同公告，一切都係以呢兩樣為準。話說噚日公司出左份公告，就係話附屬公司
係花旗國研究黑色素瘤抗原疫苗免疫療法有新進展，所以股價就炒上去啦。
　　博客唔係乜野生物學專家，都唔係乜白色巨塔神醫，不過都有小小對治病嘅認知。佢講嘅「
黑色素瘤」，其實係皮膚癌一種，例如突然間有一個部位出現黑色一達野咁，如果佢不斷擴大的
話，就要進行手術切割，或者再進行發射性治療。而呢種「黑色素瘤」，佔多大部分都係惡性腫
瘤，加上西方人患皮膚癌嘅機率比我地東方人高出三倍，所以點解ｄ白人咁驚就係咁解，亦都可
以解釋點解長江生技噚日就坐火箭爆升超過一倍！
　　而長江生技研發個種，係疫苗種類，意味住第日唔使做手術，可能打針食藥就ｏｋ，公告話
佢將會公布呢隻疫苗數據，包括臨床入面患者對呢隻疫苗有咩反應咁，佢入面提到一句「疫苗初
始數據令人鼓舞」，就成為佢股價炒起原因。
　　博客就咁睇，癌症藥從來都係最賺錢嘅藥，但都要睇客路，本身黑色素瘤就唔係常見癌症類
別，但呢種疫苗療法可能比做手術根除性更高，更有效，而且係目前為止未出現過嘅疫苗，所以
作為頭淡湯同獨家「孖屐」，雖然係細，但係屬藍海，值得入小小貨。
　　重點係，公告尾已經講，呢隻疫苗已經去到第三臨床階段。事實上，可以獲得花旗國ＦＤＡ
通過嘅藥物或疫苗，冇返十年八載都唔駛旨意，而到達第三臨床階段亦即係意味住已經過咗好幾
年嘅時間，如果順利嘅話，３幾年內嘅事（好彩的話）就可以申請商業化。
　　博客覺得，佢而家雖然裂口咁升上去，但價位都係蚊幾一股，咪當買係度放住都無死，好過
第日佢飛到上幾十蚊，你就ｄｕｍｐ心口就無謂啦。
　　博客心態係咁，其實係建議手頭上有幾皮野、輸左又唔痛嘅缸友，買左，放係倉底，等佢三
幾年可能升１０倍，買個希望。因為博客覺得第三階段意味離商業化階段不遠，係可以望到個盡
頭，所以值得入手，但強調係買小小好啦，當買六合彩。頂就唔估啦，但短期炒家的話，暫時睇
住９毫子呢個關，穿９毫就好走啦！
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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