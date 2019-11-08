《傳聞共賞》中信行力拓普惠金融；匯豐按保壓測上限高

《傳聞共賞》 本港保險公司大灣區設售後服務中心；中信行力拓普惠金融
匯豐按保壓測上限高
《昔日傳聞》 ＷｅＷｏｒｋ收縮本港業務，擬棄租６辦公地點
海爾電器或分拆日日順物流業務上市；內地整體紙價下跌
中資券商兩融收入增；內地動力煤價走勢回軟
渣打及東亞削新造及轉按樓按現金回贈
ＴＶＢ（００５１１）放棄競投奧運播映權
山東黃金將獲母企進一步注資；內地儲能電池需求增
中國抗體製藥國際配售獲數倍認購，公開部分孖展未足額
名創優品擬明年於本港或美國上市，籌最多７８億元
中國重汽拓輕卡市場；內地城市增推夜經濟政策
中聯重科攻智能農機；光大銀行拓債券融資與併購融資業務
內地或降奢侈稅基金吸納普拉達；本地銀行股續有資金出逃
阿里巴巴據報最快下月本港上市，籌最多１５０億美元
騰訊（７００）領投印度串流商ＭＸ Ｐｌａｙｅｒ
路勁（１０９８）擬再分拆勁投，料明年上市
中銀飛機租賃業續增長近１００％；華南水泥短期提價
雀巢正考慮以１０億美元出售中國本土品牌
潤啤中高端業務比重提高；債市資金加速流向股市
平安好醫生（０１８３３）股東減持，套逾１２億元
基金加注醫藥股；廣汽部署多款新車配合年底旺季
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確