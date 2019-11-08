《傳聞共賞》中信行力拓普惠金融；匯豐按保壓測上限高

《傳聞共賞》 本港保險公司大灣區設售後服務中心；中信行力拓普惠金融

匯豐按保壓測上限高



《昔日傳聞》 ＷｅＷｏｒｋ收縮本港業務，擬棄租６辦公地點

海爾電器或分拆日日順物流業務上市；內地整體紙價下跌

中資券商兩融收入增；內地動力煤價走勢回軟

渣打及東亞削新造及轉按樓按現金回贈

ＴＶＢ（００５１１）放棄競投奧運播映權

山東黃金將獲母企進一步注資；內地儲能電池需求增

中國抗體製藥國際配售獲數倍認購，公開部分孖展未足額

名創優品擬明年於本港或美國上市，籌最多７８億元

中國重汽拓輕卡市場；內地城市增推夜經濟政策

中聯重科攻智能農機；光大銀行拓債券融資與併購融資業務

內地或降奢侈稅基金吸納普拉達；本地銀行股續有資金出逃

阿里巴巴據報最快下月本港上市，籌最多１５０億美元

騰訊（７００）領投印度串流商ＭＸ Ｐｌａｙｅｒ

路勁（１０９８）擬再分拆勁投，料明年上市

中銀飛機租賃業續增長近１００％；華南水泥短期提價

雀巢正考慮以１０億美元出售中國本土品牌

潤啤中高端業務比重提高；債市資金加速流向股市

平安好醫生（０１８３３）股東減持，套逾１２億元

基金加注醫藥股；廣汽部署多款新車配合年底旺季



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

