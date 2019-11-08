《傳聞》本港保險公司大灣區設售後服務中心；中信行力拓普惠金融

《傳聞》友邦（０１２９９）昨日（７日）升收８３﹒３５元。據聞香港保險公司在粵港澳

大灣區開設售後服務中心有進展，有利保險公司拓展內地市場，待友邦回吐至８０至８２元水平

低吸。

近期中信銀行（００９９８）股價走勢向好，昨日升收４﹒７７元。據悉中信銀行力拓普惠

金融與信用卡業務，支持存款與貸款保持續增長，可在４﹒５元至４﹒７元水平低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

