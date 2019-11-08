  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/11/2019 11:58

《魚缸博客》日清（１４７５）績後見過分超賣，低位掃貨機會嚟啦

　　《魚缸博客》今個星期放榜嘅魚毛都唔少，有啲出現大驚喜，例如德昌電機（００１７９）
咁，如果缸友有追貨就真係恭喜晒呀，不過有時候真係「同股唔同命」，日清（０１４７５）
第三季成績表其實唔太差，但都畀大行同缸友不斷走貨，造就咗一個少有嘅低位掃貨機會！
　　第一件事當然係講下份成績表啦！首三季純利按年多２７巴仙至２﹒１１億銀；總收入亦多
３巴仙至２３﹒４８億銀；毛利多１１巴仙至７﹒７億銀；毛利率就升２﹒２個百分點至近３３
巴仙。
　　其實，比對返日清中期成績，半年純利升幅的確多啲至逾４１巴仙，不過毛利表現差啲得逾
８巴仙升幅。所以，其實季績未至於差，所以過往都係大好友嘅野村今日都出嚟抱不平，坦言日
清第三季收入增長依然強勁，只係利潤率略為遜預期，對利潤率前景睇法依然正面。
　　野村相信，日清喺神州高端「孖屐」同市佔率都會持續擴大，而香江嘅銷售亦見復甦，無畀
近期嘅社會事件影響，所以都升佢「他屐」近一成到８﹒２銀。
　　不過，相信缸友們唔係擔心基本因素，而係擔心技術因素，事關日清噚日（７日）績後已經
劈低逾２巴仙，今日更誇張曾經插水近７巴仙，正常人都的確會怕怕。不過，睇返之前日清績後
都係會畀人追住掟，所以博客都習以為常，而喺大行盤路上睇到，其實只係瑞信同大摩做大淡友
不斷掟貨啫，依家主動買賣盤都平衡返，所以其實今日嘅炒賣波動應該都完咗，下晝可以考慮掃
貨。
　　另外，有一個消息缸友一定要知，今年７月日清產品加價，是近十年來第一次，涉及合味道
杯麵、出前一丁、日清粉絲、日清米粉、新意派杯麵等等，雖然只係加幅單位數，但長遠嚟講依
然係極大的利好因素。
　　至於部署方面，日清績後真係被過份超賣，相信缸友今日都應該錯過咗個殘價㗎啦，不過日
清自踏上尋頂之路後都未穿過百天線（約６﹒３８銀），所以其實現價近保力加通道底線（約６
﹒５９銀）都已經可以掃貨，不過分段掃當然更好，以防再插水。至於上望方面，其實大行平均
「他屐」都有７銀，適合極短線嘅缸友。如果想放到年尾，再破頂應該無問題，不過上野村「他
屐」應該難啲，所以應該仲乎７﹒５至８銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事08/11/2019
【進博會】中國藉進博會加深中法關係 法企躊躇滿志拓華業務
樂天金匯08/11/2019
脫歐期限延長，英鎊買唔買得過？
生財有道08/11/2019
投資黃金 3大攻略
國際動態08/11/2019
倫交所研提早收市 縮短工時
生財有道07/11/2019
【美股新高】馮時煖：美股年內再升空間有限 特對儲局影響力減弱
生財有道07/11/2019
【港所績後】大摩：成交量或回升 匯證：阿里上市成催化劑
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金