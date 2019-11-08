《魚缸博客》日清（１４７５）績後見過分超賣，低位掃貨機會嚟啦

《魚缸博客》今個星期放榜嘅魚毛都唔少，有啲出現大驚喜，例如德昌電機（００１７９）

咁，如果缸友有追貨就真係恭喜晒呀，不過有時候真係「同股唔同命」，日清（０１４７５）

第三季成績表其實唔太差，但都畀大行同缸友不斷走貨，造就咗一個少有嘅低位掃貨機會！

第一件事當然係講下份成績表啦！首三季純利按年多２７巴仙至２﹒１１億銀；總收入亦多

３巴仙至２３﹒４８億銀；毛利多１１巴仙至７﹒７億銀；毛利率就升２﹒２個百分點至近３３

巴仙。

其實，比對返日清中期成績，半年純利升幅的確多啲至逾４１巴仙，不過毛利表現差啲得逾

８巴仙升幅。所以，其實季績未至於差，所以過往都係大好友嘅野村今日都出嚟抱不平，坦言日

清第三季收入增長依然強勁，只係利潤率略為遜預期，對利潤率前景睇法依然正面。

野村相信，日清喺神州高端「孖屐」同市佔率都會持續擴大，而香江嘅銷售亦見復甦，無畀

近期嘅社會事件影響，所以都升佢「他屐」近一成到８﹒２銀。

不過，相信缸友們唔係擔心基本因素，而係擔心技術因素，事關日清噚日（７日）績後已經

劈低逾２巴仙，今日更誇張曾經插水近７巴仙，正常人都的確會怕怕。不過，睇返之前日清績後

都係會畀人追住掟，所以博客都習以為常，而喺大行盤路上睇到，其實只係瑞信同大摩做大淡友

不斷掟貨啫，依家主動買賣盤都平衡返，所以其實今日嘅炒賣波動應該都完咗，下晝可以考慮掃

貨。

另外，有一個消息缸友一定要知，今年７月日清產品加價，是近十年來第一次，涉及合味道

杯麵、出前一丁、日清粉絲、日清米粉、新意派杯麵等等，雖然只係加幅單位數，但長遠嚟講依

然係極大的利好因素。

至於部署方面，日清績後真係被過份超賣，相信缸友今日都應該錯過咗個殘價㗎啦，不過日

清自踏上尋頂之路後都未穿過百天線（約６﹒３８銀），所以其實現價近保力加通道底線（約６

﹒５９銀）都已經可以掃貨，不過分段掃當然更好，以防再插水。至於上望方面，其實大行平均

「他屐」都有７銀，適合極短線嘅缸友。如果想放到年尾，再破頂應該無問題，不過上野村「他

屐」應該難啲，所以應該仲乎７﹒５至８銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

