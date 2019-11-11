《傳聞》首長國際或出售鐵礦石貿易業務；郵儲行理財子公司將營運

《傳聞》近日首長國際（００６９７）股價拾級而上，上周五（８日）升上０﹒４元高位。

據悉首長國際可能出售鐵礦石貿易業務，集中資源發展停車場業務，０﹒４元以下可投機性買入

，止蝕位為０﹒３６元。

郵儲銀行（０１６５８）股價繼續呈強，上周五升收５﹒３元，據悉郵儲行旗下理財子公司

獲批，並快將營運，旗下縣及縣以下地區網點接近３萬個，有利拓展新業務，短期續可看高一線

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

