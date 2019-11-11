《傳聞》近日首長國際（００６９７）股價拾級而上，上周五（８日）升上０﹒４元高位。
據悉首長國際可能出售鐵礦石貿易業務，集中資源發展停車場業務，０﹒４元以下可投機性買入
，止蝕位為０﹒３６元。
郵儲銀行（０１６５８）股價繼續呈強，上周五升收５﹒３元，據悉郵儲行旗下理財子公司
獲批，並快將營運，旗下縣及縣以下地區網點接近３萬個，有利拓展新業務，短期續可看高一線
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/11/2019 09:01
《傳聞》首長國際或出售鐵礦石貿易業務；郵儲行理財子公司將營運
《傳聞》近日首長國際（００６９７）股價拾級而上，上周五（８日）升上０﹒４元高位。
據悉首長國際可能出售鐵礦石貿易業務，集中資源發展停車場業務，０﹒４元以下可投機性買入
，止蝕位為０﹒３６元。
郵儲銀行（０１６５８）股價繼續呈強，上周五升收５﹒３元，據悉郵儲行旗下理財子公司
獲批，並快將營運，旗下縣及縣以下地區網點接近３萬個，有利拓展新業務，短期續可看高一線
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態11/11/2019
特彈劾調查 公開聽證會周三舉行
|生財有道08/11/2019
【嚟緊炒D乜】信達生物新藥上市在望 中線目標29元
|FOCUS08/11/2019
【FOCUS】據協議「內容」還是「執行」?取消關稅中美有排拗
|生財有道08/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：美團短期上望110元
|中國故事08/11/2019
【進博會】中國藉進博會加深中法關係 法企躊躇滿志拓華業務
|樂天金匯08/11/2019
脫歐期限延長，英鎊買唔買得過？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰