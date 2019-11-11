《魚缸博客》阿里巴巴就快上市，同系股份考慮儲貨！

《魚缸博客》阿里巴巴就快回歸「港港」懷抱，有傳呢次抽水１５０億美金，本周五（１５

日）開始接受認購，下周三（２０日）公布發行價。

呢次回歸真係隆重其事，當年生發發（００３８８）幾咁傲骨，死都唔肯為「同股不同權」

開綠燈；好啦，睇住隻隻獨角獸去花旗國上市，隻隻股價都起飛，生發發先嚟揼心口，所以

２０１８年起開始搞「同股不同權」，個個都睇得出希望阿里巴巴可以返嚟。

望穿秋水終於俾佢望到回歸，但阿里係花旗國升到咁高，呢次來港上市點定價都係一個難題

，對比花旗個價折讓太多，有機會拖累原本股價；如果溢價太高，又唔知投資者入唔入飛，博客

其實就興趣不大，因為預料水位有限，或者雙十一隻後短線對股價有支持。

但阿里系其他股份，譬如阿里健康（００２４１）同阿里影業（０１０６０），都有機會炒

高！其實好簡單，唔多唔少都有協同效應，加上本身呢兩隻股目前唔算太貴，買幾手放係倉底博

佢反彈都係唔錯選擇。

今日（１１日）阿里建康同阿里影業上午市都跌逾２巴仙，其實現價追入都唔算太貴，入咗

貨之後，就要睇阿里巴巴點定價，如果折讓小小「放水」畀大家，有機會藉機炒上去；就算溢價

定價都好，其實呢兩隻會輸嘅機會都唔大，因為都無乜沽貨藉口，最多平手收場輸手續費咁。其

實係有小小買大細成分，但好似係贏就贏十足，輸就輸一成，呢個盤怕乜落注，係咪先？但都要

睇實，如果跌超過５巴仙，就好離場啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

