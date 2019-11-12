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即市新聞

12/11/2019 09:01

《傳聞》期指淡倉大增匯控轉弱；旅遊業無起色國泰續尋底

　　《傳聞》即月期指成交上日（１１日）大增至逾１９﹒４萬張，傳聞大戶加淡倉，重磅藍籌
股或將成為推低大市的工具。匯控（００００５）昨日跌近２％或１﹒０５元，以５９元收市，
技術走勢出現轉弱。
　　香港社會持續動盪，來港旅客持續減少，旅遊業難有起色。據聞陸續有國際航空公司縮減往
來香港航班，國泰航空（００２９３）業務最壞情況可能還在後頭，其股價昨日失守１０元，以
９﹒９７元收市，短期續尋底。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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