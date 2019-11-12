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即市新聞

12/11/2019 11:58

《魚缸博客》油價仍然向好，中石化現價分段買入炒波幅！

　　《魚缸博客》香江社會事件睇嚟短時間都難以解決，影響「孖屐」氣氛。噚日魚缸都急挫逾
７００點，短期都係炒下個股同波幅比較好。呢幾日石油股隨油價回落，至由近日高位跌番落嚟
，係時候可以小注買入部署下。
　　國際油價自十月低位開始回升，以紐約期油計算，至今累積升幅已達一成一。三桶油入面，
對油價最敏感嘅中海油（００８８３）嘅表現自然最好，今個月頭一個星期嘅升幅拋離另外兩桶
油，其次係中石化（００３８６）。
　　博客認為，油價短中期都仍然可以繼續向好，至少大跌嘅機會唔大。一嚟，油價反映孖屐對
環球經濟嘅信心，花旗國同神州據報就快喺下個月落實簽署首階段協議，為孖屐掃除目前環球經
濟比較大嘅不明朗因素，有利原油需求。其次，油魔（ＯＰＥＣ）上星期預計，出年石油「孖屐
」前景可能有上升潛力，而伊朗石油部長尚甘尼就預計，油魔１２月會議將同意進一步減產，均
有利短期油價嘅走勢。
　　喺揀股份方面，以市盈率嚟睇，以中石化最低，依家大約８倍；其次係中海油，有９倍幾；
最貴嘅係中石油（００８５７），目前接近１２倍。以股價走勢嚟睇，中石化行緊一個區間，今
日正回落至區間底部，而博客就嫌中海油回落得未夠多，所以如果預料短期油價未必會大升，買
隻中石化會更加值博。
　　講番具體部署，博客建議，可以趁今日中石化回落時現價分段買入，短期博上４﹒７５銀，
當炒下波幅，止蝕位定於８月尾嘅低位約４﹒３銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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