《魚缸博客》雅高控股炒到飛天，短期可能重有水位！

《魚缸博客》呢兩日香江爆發示威，魚缸就有咁耐跌咁耐，莊家有借勢向下殺，藍戰士真係

除左做ＰＵＴ之外都唔知炒乜好，但隻隻ＰＵＴ都炒到貴曬，槓桿又低，點會有肉食？

博客留意到隻雅高控股（０３３１３），靜靜雞落鑊炒起，果然跌市係要「炒股不炒市。呢

隻野曾經被股壇長毛ｗｅｂｂ哥點過名，話佢股價比資產高廿幾倍，根本就係泡沫咁話，所以提

醒大家小心。

但佢早幾日折讓５％配售逾億新股，而且又獲ＭＳＣＩ納入中國指數。拿，博客唔係話唔信

啊毛哥，但可以有人接佢貨之餘，ＭＳＣＩ又將佢納入指數，係咪真係泡沫呢家野真係各人有各

人睇法。

博客睇好多神洲評論網，都話呢隻係「妖股」。之但係，博客又咁睇，唔理黑股白股，賺到

錢就係好股。特別係而家跌市，可以搵到隻野炒下係難上加難，買股同炒股分別，在於買股係睇

公司表現同中長期發展，炒股從來都係講供需，基本面反而次要。

博客覺得咁，畢竟呢隻野風險係比較高，所以適宜小注玩玩，但現價追可能有小小貴，建議

係等有人出貨之後，佢個股價推返低落１０至１１銀左右先考慮，畢竟納入左ＭＳＣＩ，自然有

資金追佢貨，所以可以趁低就買小小。而目前個價都唔太理性，等佢回一回先啦，之後就自然開

車，都係個句，如果跌超過成本價５％就要好走，呢種股唔好磨爛蓆！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

