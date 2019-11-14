《傳聞》中國生物製藥（０１１７７）股價抗跌力十足，昨日（１３日）逆市上升收
１３﹒３８元。據悉中國生物製藥布局抗腫瘤、鎮痛藥與骨科用藥，力保業務增長勢頭，短期續
跑贏大市。
長江生命（００７７５）加力藥物研發，除了黑色素瘤藥物研發之外，據悉一種紓緩痛楚的
藥物也有機會獲批，股價在０﹒８元至０﹒８３元有投機性買入的價值。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/11/2019 09:01
《傳聞》中生製藥拓創新藥；長江生命研發紓緩痛楚藥物或獲批
《傳聞》中國生物製藥（０１１７７）股價抗跌力十足，昨日（１３日）逆市上升收
１３﹒３８元。據悉中國生物製藥布局抗腫瘤、鎮痛藥與骨科用藥，力保業務增長勢頭，短期續
跑贏大市。
長江生命（００７７５）加力藥物研發，除了黑色素瘤藥物研發之外，據悉一種紓緩痛楚的
藥物也有機會獲批，股價在０﹒８元至０﹒８３元有投機性買入的價值。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態14/11/2019
威尼斯大漲潮1.87米高 至少2死
|生財有道13/11/2019
盈富基金20年，1萬變3.6萬
|生財有道13/11/2019
技術領先國內同業 吉利汽車有運行
|剖析天下13/11/2019
大馬經濟前景 有望改善
|國際動態13/11/2019
山火波及悉尼邊陲 「疏散已太遲」
|接通華為12/11/2019
新一代旗艦 HUAWEI Mate30 及 Mate 30 Pro 火熱登場 HUAWEI ID是開通HMS服務的重要一環！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰