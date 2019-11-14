《傳聞》中生製藥拓創新藥；長江生命研發紓緩痛楚藥物或獲批

《傳聞》中國生物製藥（０１１７７）股價抗跌力十足，昨日（１３日）逆市上升收

１３﹒３８元。據悉中國生物製藥布局抗腫瘤、鎮痛藥與骨科用藥，力保業務增長勢頭，短期續

跑贏大市。

長江生命（００７７５）加力藥物研發，除了黑色素瘤藥物研發之外，據悉一種紓緩痛楚的

藥物也有機會獲批，股價在０﹒８元至０﹒８３元有投機性買入的價值。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

