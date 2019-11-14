《魚缸博客》新魚毛滔搏（６１１０）被低估，上市價附近可掃貨

《魚缸博客》雖然今日香江示威情況好似有啲減弱，但中環轉頭應該又會「和你ＬＵＮＣＨ

」，缸友都「怕怕子」唔太敢買貨。不過，其實都可以為之前新魚毛熱炒降下溫，回歸去基本因

素睇下。

滔搏（０６１１０）上市之後已經有評級佬麥格理唱好，但之後踢高動力都唔太大，高位１

０﹒５銀都只係較上市價高近２４巴仙，而家仲借勢縮咗水。不過，博客就認為，「孖展」真係

太低估佢，近期如果跣低到上市價（８﹒５銀）其實可以掃貨。

新魚毛一般都無評級佬唱好，因為成績表太少，好難預計未來嘅賺錢能力，不過如果連大摩

、中金都決定撐起佢，一定係有啲理由。

大摩噚日就坦明話，滔搏作為神州一流嘅運動服裝零售商，其實扮演緊特別重要嘅角色，相

信將會成為「孖展」增長嘅主要受益者，所以首予佢「增貨」評級，「他屐」１２﹒１銀。

另外兩個評級佬嘅睇法都相似，瑞信首予「跑贏魚缸」評級，「他屐」１１﹒６１銀。中金

首予「優於魚缸」評級，「他屐」１１﹒７５銀。計埋高佬、富瑞、瑞信，滔搏而家已經有六個

買貨評級，平均「他屐」逾１１﹒７銀，比現價高近三成，所以作為新魚毛真係好吸引！

至於基本面方面，中期純利多逾兩成一，收益都多咗逾一成二，毛利就多近一成半，成績唔

算特別好，所以放榜當日都縮水近１巴仙，之後一日仲大劈近３巴仙。但下半年表現應該會好啲

，加上大摩估佢下年調整後淨收入會多兩成，未來前景應該都相當唔錯。

部署同走勢上，滔搏始終都係入缸一個月到，啱啱先見到十天線同廿天線，未必有技術走勢

可言，不過現價近９銀都係比上市價微高近６巴仙，而穿上市價嘅機會都比較低，所以未有貨嘅

缸友可以喺８﹒５至８﹒７５銀附近買貨。

不過，缸友期望唔好太大，始終都係半新魚毛，未必日日都有炒作，所以短中線都係睇１０

蚊左右。而喺差唔多出全年成績表前後，都可以睇高上各評級佬嘅平均「他屐」嘅∼



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

