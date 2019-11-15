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即市新聞

15/11/2019 09:01

《傳聞》領展（００８２３）醞釀回購；美肉製品價格上調

　　《傳聞》港股回落至２６０００點水平，不排除進一步下試２５０００點。傳聞多間公司研
究回購股份的可能性，包括領展（００８２３）。領展昨日（１４日）跌穿８０元，以
７９﹒７５元收市。
　　市場消息稱，豬肉價格上升，美國肉製品價格逐步上調。消息有利萬洲國際
（００２８８），昨日跌收８﹒３９元，惟中美貿易談判結果難料，待股價回落至８元以下低吸
。　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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