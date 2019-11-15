《魚缸博客》逆市奇葩愈戰愈勇，中海物業（０２６６９）不怕高追

《魚缸博客》近排香江政局不穩，加上花旗國同神州貿易協議拖拖下又好似無咗聲氣，就係

今個禮拜香江個魚缸蒸發足足咗成千幾點，隻隻魚毛都跟著跌。不過，依個時候不妨睇下作為逆

市奇葩嘅中海物業（０２６６９），不但無點跌，仲好似愈戰愈勇。

點解物管股會成為逆市奇葩，博客喺度不妨先同缸友係行業方面分析。延續咗成年嘅中美貿

易戰仍然未見終點，作為世界最大嘅兩個經濟體嘅經濟戰，差唔多各行各業都會被牽連。不過物

管股有一個優勢，佢嘅業務基本上唔會受到影響。所以即係就算外面打到天昏地暗，佢都可以獨

善其身。另外，物業股受到國家政策嘅影響比內房小。內房主要收入是住房銷售，而中央不時就

會出手壓制樓價，甚至限購令，這些都會對其造成重挫。而物管主要是提供服務，而且再早幾年

內房的版圖亦擴張唔少，佢嘅基本收入係不會點受到影響。

再講下中海物業自身，佢個阿媽係中海外（００６８８），佢主要喺中國內地、香港及澳門

從事物業管理業務及提供相關增值服務。佢可以話係比較早分拆上市嘅物管股，個方面發展都算

穩健。再加上佢近排仲開始發展增值服務，例如居家生活服務、停車位交易業務等，博客相信佢

近年嘅業務收入會有一個較大增長。講完個仔不妨講埋中海外，佢同其他嘅內房相比係內地嘅物

業項目未算多，但係佢手上有好多海外項目。就係最近佢就同恆地（０００１２）、嘉華

（００１７３）等財團奪啟德住宅地發展。加上，佢仲係央企中國建築集團旗下，有咁強大嘅後

盾，博客覺得兩者點都唔會差得去邊。

估值上，中海物業ＰＥ約３２倍，係當前市況下有較好嘅防守力。另外，佢由７月中就開始

不斷破頂，突破蟹貨區，上方阻力較小。而中海物業近幾個月嘅漲幅，較其他物業股係有追落後

嘅空間。缸友不妨可以係現價分注買入，若果跌穿廿天線約４﹒７銀就該止蝕了。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

