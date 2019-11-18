《傳聞共賞》 基金調整騰訊投資比重：內地白酒紛紛提價

匯控（００００５）阿聯酋裁員４０人，以削減成本



《昔日傳聞》 阿里巴巴（０９９８８）國際配售已足額

港府研向富人減稅減低走資壓力

中生製藥拓創新藥；長江生命研發紓緩痛楚藥物或獲批

周大福累計斥２﹒５億元，統一長沙灣舊樓業權

期指淡倉大增匯控轉弱；旅遊業無起色國泰續尋底

首長國際或出售鐵礦石貿易業務；郵儲行理財子公司將營運

本港保險公司大灣區設售後服務中心；中信行力拓普惠金融

匯豐按保壓測上限高

ＷｅＷｏｒｋ收縮本港業務，擬棄租６辦公地點

海爾電器或分拆日日順物流業務上市；內地整體紙價下跌

中資券商兩融收入增；內地動力煤價走勢回軟

渣打及東亞削新造及轉按樓按現金回贈

ＴＶＢ（００５１１）放棄競投奧運播映權

山東黃金將獲母企進一步注資；內地儲能電池需求增

中國抗體製藥國際配售獲數倍認購，公開部分孖展未足額

名創優品擬明年於本港或美國上市，籌最多７８億元

中國重汽拓輕卡市場；內地城市增推夜經濟政策

中聯重科攻智能農機；光大銀行拓債券融資與併購融資業務

內地或降奢侈稅基金吸納普拉達；本地銀行股續有資金出逃

阿里巴巴據報最快下月本港上市，籌最多１５０億美元

騰訊（７００）領投印度串流商ＭＸ Ｐｌａｙｅｒ



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

