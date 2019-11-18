《傳聞》騰訊（００７００）上周五（１５日）反彈乏力，僅微升０﹒２元，以３２０元收
市。阿里巴巴（０９９８８）月底在港上市，成為機構投資者必買股份，可能調整騰訊在投資組
合中的比重，短期沽壓難消，不排除下試３００元。
進入年底旺季，據悉內地白酒紛紛提價，經銷白酒的銀基集團（００８８６）將受惠，業績
出現拐點，但上周五股價升幅過大，以０﹒２０９元收市，現價水平不宜高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/11/2019 09:01
《傳聞》基金調整騰訊投資比重；內地白酒紛紛提價
《傳聞》騰訊（００７００）上周五（１５日）反彈乏力，僅微升０﹒２元，以３２０元收
市。阿里巴巴（０９９８８）月底在港上市，成為機構投資者必買股份，可能調整騰訊在投資組
合中的比重，短期沽壓難消，不排除下試３００元。
進入年底旺季，據悉內地白酒紛紛提價，經銷白酒的銀基集團（００８８６）將受惠，業績
出現拐點，但上周五股價升幅過大，以０﹒２０９元收市，現價水平不宜高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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