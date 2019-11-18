《傳聞》傳硅谷天堂黃金取消香港ＩＰＯ，因市況欠佳

《傳聞》市場消息指，由於市場條件不佳，硅谷天堂黃金（０１３４２）取消香港首次公開

發售（ＩＰＯ）。公司原定於今天結束招股，本月２５日掛牌。

硅谷天堂黃金原計劃以每股１３﹒１元至１７﹒５元，發行８０４４萬股，集資額介乎

１０﹒５４億至１４﹒０８億元。每手２００股，入場費３５３５﹒２７元。

公司是次將引入三名基石投資者，包括招金礦業（０１８１８）、鵬欣環球資源及紫金礦業

（０２８９９），合共認購約５１００萬美元等值股份。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

