《魚缸博客》美團（３６９０）星期四放榜，現價吼定博上紅底關！

《魚缸博客》今日魚缸突然好生猛，好多魚毛都有明顯踢幅，不過之後動力夠唔夠都係未知

之數。不過，博客就發現最近當炒嘅都已經唔係一啲大隻佬，相反係一啲新興魚毛，當中比較大

隻嘅一定要數美團（０３６９０），佢今個星期四（２１日）將會放榜，中期虧蝕已經大幅收窄

咗，今次可以現價吼定搏虧轉盈，分分鐘重上紅底關！

美團今年初其實只係６０至７０銀左右，不過一份中期成績將佢起死回生，由８月尾開始反

覆踢高，今個月初更加觸及１００銀大關。

不過，美團成績的確令人意外，收益按年鏟高近５９巴仙至近４１８﹒８億人仔，成本控制

方面都做得唔錯，僅僅多咗逾四成二，所以最終毛利先可以多近１﹒１５倍至逾１３０億人仔。

另外，受惠其他項目公平值變動及減值按年大幅減少，虧損先可以跟隨大幅收窄至僅蝕逾５

﹒５億人仔。

其實好多評級佬都已經吼實美團今次第三季嘅成績，瑞銀上個月已經將溢利預測由原來嘅收

支平衡，上調至出現３﹒４４億人仔盈利，相信餐飲外賣業務盈利能力提升將會係一大轉捩點，

加上美團繼續投資會員制度，亦相信可以增加中高端用戶嘅使用頻率。

富瑞上個月亦都唱好，預料今年第三季會達至收支平衡；同時，因為美團透過優惠券吸引新

客戶，相信第三季利潤將會好過預期，第三季總收入預計按年踢高３５巴仙至２５７億元人仔。

至於技術走勢方面，其實真係無咩好講，佢就好似當年嘅ＱＱ（００７００）一樣不斷鏟高

，如果唔高追一般都好難入貨，所以現價近９７銀水平都可以掃貨㗎啦！平㗎啦！

如果你之前近９０銀水平已經入咗貨，博客就真係恭喜你呀！今次短期賺個一成應該無問題

，但長線嚟睇估頂就難啲，富瑞最新「他屐」就睇緊１２１銀，而如果成績配合到，下次季檢同

股不同權又可以染藍，呢個水位相信都有啲可能∼



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

