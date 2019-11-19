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即市新聞

19/11/2019 09:00

《傳聞共賞》北水加碼買匯控，越地續增加內地地鐵房產項目

　《傳聞共賞》　北水加碼買匯控；互聯互通擴容步伐將提速
　　　　　　　　ＬＮＧ儲存需求增；越地續增加內地地鐵房產項目
　
　《昔日傳聞》　匯控（００００５）阿聯酋裁員４０人，以削減成本
　　　　　　　　基金調整騰訊投資比重：內地白酒紛紛提價
　　　　　　　　阿里巴巴（０９９８８）國際配售已足額
　　　　　　　　港府研向富人減稅減低走資壓力
　　　　　　　　中生製藥拓創新藥；長江生命研發紓緩痛楚藥物或獲批
　　　　　　　　周大福累計斥２﹒５億元，統一長沙灣舊樓業權
　　　　　　　　期指淡倉大增匯控轉弱；旅遊業無起色國泰續尋底
　　　　　　　　首長國際或出售鐵礦石貿易業務；郵儲行理財子公司將營運
　　　　　　　　本港保險公司大灣區設售後服務中心；中信行力拓普惠金融
　　　　　　　　匯豐按保壓測上限高
　　　　　　　　ＷｅＷｏｒｋ收縮本港業務，擬棄租６辦公地點　
　　　　　　　　海爾電器或分拆日日順物流業務上市；內地整體紙價下跌
　　　　　　　　中資券商兩融收入增；內地動力煤價走勢回軟
　　　　　　　　渣打及東亞削新造及轉按樓按現金回贈
　　　　　　　　ＴＶＢ（００５１１）放棄競投奧運播映權
　　　　　　　　山東黃金將獲母企進一步注資；內地儲能電池需求增
　　　　　　　　中國抗體製藥國際配售獲數倍認購，公開部分孖展未足額
　　　　　　　　名創優品擬明年於本港或美國上市，籌最多７８億元
　　　　　　　　中國重汽拓輕卡市場；內地城市增推夜經濟政策
　　　　　　　　中聯重科攻智能農機；光大銀行拓債券融資與併購融資業務
　　　　　　　　內地或降奢侈稅基金吸納普拉達；本地銀行股續有資金出逃
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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