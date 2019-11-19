《傳聞》冷鋒吹至，據悉內地ＬＮＧ天然氣需求急升，出廠價應單日跳升逾半成，相關
ＬＮＧ儲存設備需求也隨大增，中集安端科（０３８９９）在４元邊緣可低吸，昨日（１８日）
升收４﹒４元。
越秀地產（００１２３）昨日升收１﹒６７元，有不俗承接力。據悉越地持續增加地鐵房產
項目等一線城市項目，增加市場競爭優勢，有利股價在１﹒６元水平企穩。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/11/2019 09:01
《傳聞》ＬＮＧ儲存需求增；越地續增加內地地鐵房產項目
《傳聞》冷鋒吹至，據悉內地ＬＮＧ天然氣需求急升，出廠價應單日跳升逾半成，相關
ＬＮＧ儲存設備需求也隨大增，中集安端科（０３８９９）在４元邊緣可低吸，昨日（１８日）
升收４﹒４元。
越秀地產（００１２３）昨日升收１﹒６７元，有不俗承接力。據悉越地持續增加地鐵房產
項目等一線城市項目，增加市場競爭優勢，有利股價在１﹒６元水平企穩。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態19/11/2019
雅虎日本LINE合併 打造超級網企
|生財有道18/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：港股縱反彈惟兩萬七阻力大
|FOCUS18/11/2019
【FOCUS】強化逆周期可期 惟賺「容易錢」不再
|興證快訊18/11/2019
港股波動
|國際動態18/11/2019
伊朗汽油漲價5成 爆示威至少1死
|生財有道15/11/2019
本港第三季經濟收縮2.9% 政府下調全年增長預測至跌1.3%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰