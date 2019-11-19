《傳聞》ＬＮＧ儲存需求增；越地續增加內地地鐵房產項目

《傳聞》冷鋒吹至，據悉內地ＬＮＧ天然氣需求急升，出廠價應單日跳升逾半成，相關

ＬＮＧ儲存設備需求也隨大增，中集安端科（０３８９９）在４元邊緣可低吸，昨日（１８日）

升收４﹒４元。

越秀地產（００１２３）昨日升收１﹒６７元，有不俗承接力。據悉越地持續增加地鐵房產

項目等一線城市項目，增加市場競爭優勢，有利股價在１﹒６元水平企穩。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

