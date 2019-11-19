《傳聞》私募股權公司ＫＫＲ ＆ Ｃｏ﹒有意出售新加坡散貨集裝箱供應商Ｇｏｏｄｐａ
ｃｋ，據悉目前已接觸十多個潛在買家，包括長建（０１０３８）及黑石集團（Ｂｌａｃｋｓｔ
ｏｎｅ）等財團。
消息人士稱，ＫＫＲ希望Ｇｏｏｄｐａｃｋ的估值最終能達到至少２０億美元，而部分買家
已經與Ｇｏｏｄｐａｃｋ及ＫＫＲ的管理層舉行會議，以更好地了解該業務的發展，提交參考報
價的截止日期為１２月初。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/11/2019 13:44
《傳聞》ＫＫＲ就出售散貨集裝箱供應商Ｇｏｏｄｐａｃｋ接觸長建
《傳聞》私募股權公司ＫＫＲ ＆ Ｃｏ﹒有意出售新加坡散貨集裝箱供應商Ｇｏｏｄｐａ
ｃｋ，據悉目前已接觸十多個潛在買家，包括長建（０１０３８）及黑石集團（Ｂｌａｃｋｓｔ
ｏｎｅ）等財團。
消息人士稱，ＫＫＲ希望Ｇｏｏｄｐａｃｋ的估值最終能達到至少２０億美元，而部分買家
已經與Ｇｏｏｄｐａｃｋ及ＫＫＲ的管理層舉行會議，以更好地了解該業務的發展，提交參考報
價的截止日期為１２月初。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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