《傳聞》ＫＫＲ就出售散貨集裝箱供應商Ｇｏｏｄｐａｃｋ接觸長建

《傳聞》私募股權公司ＫＫＲ ＆ Ｃｏ﹒有意出售新加坡散貨集裝箱供應商Ｇｏｏｄｐａ

ｃｋ，據悉目前已接觸十多個潛在買家，包括長建（０１０３８）及黑石集團（Ｂｌａｃｋｓｔ

ｏｎｅ）等財團。

消息人士稱，ＫＫＲ希望Ｇｏｏｄｐａｃｋ的估值最終能達到至少２０億美元，而部分買家

已經與Ｇｏｏｄｐａｃｋ及ＫＫＲ的管理層舉行會議，以更好地了解該業務的發展，提交參考報

價的截止日期為１２月初。













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