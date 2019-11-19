《魚缸博客》節日又到要買食品股，統一現半圓底反彈可考慮買入！

《魚缸博客》１１月，天氣又開始涼涼地，意味就快入冬。今年神洲經濟未必好似往年咁好

，但節日都總係要過，博客話齋，炒股睇時令，呢個時候開始睇定食品股就差唔多啦，經濟幾差

都好，都要過節啊嘛！

今年堆食品股，業績都明顯退步，得一兩間叫做Ｋｅｅｐ住水準。其中包括台資嘅統一企業

（００２２０），雖然第三季純利得４﹒２５億銀，按年升６﹒５巴仙，叫做低過預期，主要因

為要拎４５００萬銀繳稅。

集團就話啦，第三季保持增長，主要因為飲品「孖屐」增長強勁，包括主打產品「阿薩姆奶

茶」、「鮮橙多」等維持正增長。博客就喺香江七仔買過阿薩姆奶茶飲，飲落奶精味重，後生仔

係會鍾意飲；但即食麵方面，下半年係屬於淡季，所以唔係話特別強勁。

大行方面又點睇呢？星展銀行就上調統一評級為「買入」；匯證就話，雖然第三季業績係遜

預期，但該行相信統一係走高端化路線，而唔係打價格戰，所以將統一「他屐」由１０﹒８銀微

降至１０銀，評級就維持「買入」。

博客認為，食品股業績差，唔係單一間公司問題，係經濟衰退下，成個行業都出現結構性問

題。不過，就嚟踏入傳統節日消費旺季，幾個大節日包括聖誕節、新年都係消費旺季，所以重點

都係睇第四季同出年第一季嘅銷售情況，到時食品股可能有反彈跡象，而統一股價因為業績遜預

期而下跌，可能係一個買入機會博食品「孖屐」銷售轉好。

操作方面，暫時統一有一個半小圓底，只要股價唔穿７﹒５銀都可以買入，坐大概個半月左

右，睇佢會唔會反彈到８﹒５銀呢個位，如彈得起先食一半，留一半等佢升到９銀就食埋胡啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

