《傳聞》再傳人行定向降準；中金（０３９０８）上市承銷業務增加

《傳聞》繼逆回購利率與中期便利利借貸利率小幅下調之後，昨日（１９日）再傳人行定向

降準為時不遠，支持內銀股持續呈強，工行（０１３９８）昨日升收５﹒８元，短期挑戰

６﹒１元的一年高位。

近月環球股市好轉，企業上市集資接踵而來，據悉中金（０３９０８）上市承銷業務受惠，

多宗上市集資籌劃之中，推動業務增長，昨日（１９日）升收１４﹒３２元，短期有觸底回升跡

象。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

