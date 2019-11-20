《傳聞》阿里巴巴（０９９８８）定價或較美股存折讓

《傳聞》阿里巴巴（０９９８８）今日（２０日）截止招股，並參考昨晚（１９日）美股收
市價定價，市場消息指阿里港股定價有機會較美股存折讓。
消息稱，阿里是次招股屬後續發行（ｆｏｌｌｏｗ ｏｎ ｏｆｆｅｒｉｎｇ），定價將會
參考已上市股份股價，也會參考其他類似招股。消息指，阿里或向機構投資者提供美股２％折讓
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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