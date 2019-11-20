《傳聞》據西班牙《五日報》引述金融行業不具名人士的消息報道指，港交所
（００３８８）正在考慮競標西班牙交易所集團（ＢＭＥ），而早前就有報道指泛歐交易所
（Ｅｕｒｏｎｅｘｔ）、德意志交易所（Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｂｏｒｓｅ）及瑞交所
（ＳＩＸ）均有意就潛在收購ＢＭＥ進行磋商，惟暫時以瑞交所的作價最吸引，涉及金額高達
３１億美元，約２４２﹒６７億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/11/2019 08:54
《傳聞》據報港交所（００３８８）考慮競購西班牙交易所
《傳聞》據西班牙《五日報》引述金融行業不具名人士的消息報道指，港交所
（００３８８）正在考慮競標西班牙交易所集團（ＢＭＥ），而早前就有報道指泛歐交易所
（Ｅｕｒｏｎｅｘｔ）、德意志交易所（Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｂｏｒｓｅ）及瑞交所
（ＳＩＸ）均有意就潛在收購ＢＭＥ進行磋商，惟暫時以瑞交所的作價最吸引，涉及金額高達
３１億美元，約２４２﹒６７億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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