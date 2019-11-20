《傳聞》內地支付技術服務商移卡公司赴港上市，集資約３億美元

《傳聞》外電引述市場消息人士透露，中國支付技術服務供應商－－移卡有限公司，計劃在

本港首次公開（ＩＰＯ）發售，集資約３億美元。據悉，該公司希望最早在明年２月份進行上市

聆訊。

據初步招股文件顯示，該公司股東包括騰訊控股（００７００）、日本Ｒｅｃｒｕｉｔ

Ｈｏｌｄｉｎｇｓ和美國創投公司司Ｇｒｅｙｃｒｏｆｔ Ｐａｒｔｎｅｒｓ。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

