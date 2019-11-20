《魚缸博客》線上教育大勢所趨，龍頭新東方在綫可部署！

《魚缸博客》近排香江魚缸遭內外因素影響，搞到個水位時高時低，可能都嚇到一班缸友唔

敢入貨。不過，博客最近就發現，除咗基本面穩定、防守性較好嘅物管股成為受人青眯「逆市奇

葩」外，有一條魚毛都係到「悶聲發大財」，佢就係神州線上教育龍頭新東方教育

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新東方教育可以話喺神州最早發展嘅線上教育機構，到宜家佢已經係神州線上教育嘅龍頭。

集團向學生所提供嘅在線教育課程包括大學教育、Ｋ－１２教育及學前教育。而從佢最新嘅成績

表可以睇到，目前佢主要業務是大學教育，都有佔成６８巴仙。

不過，博客就比較睇好佢Ｋ－１２教育嘅未來發展，現時只係佔佢業務約１０巴仙，仲有好

大嘅發展空間。Ｋ－１２教育係指由小學到中學之間嘅教育。宜家神州嘅競爭越嚟越大，要令自

己個仔女喺如此大基數?穎而出，唔少家長都會帶自己個仔女去上課外補習班。加上，近年神州

為咗谷生育率，仲開放二胎政策，意味著依個生意會長做長有。

而最近召開嘅中共四中全會都有講到在線教育，話要發揮網絡教育同人工智能優勢，創新教

育同學習方式，建設學習型社會。據神州互聯網信息中心數據，截止今年６月，在線教育用戶規

模達２﹒３２億，佔網民整體嘅２７﹒２巴仙。有機構預測，到２０２０年線上教育市場規模可

達４５３８億人仔。宜家有埋神州政府嘅支持，可見線上教育依塊肥豬肉有幾搶手。

從公仔圖睇，自今年９月新東方教育被納入港股通，多咗大量北水掃貨，佢嘅股價就好似坐

火箭咁向上飆，節節破頂。不過，博客就喺到建議各位缸友等佢回調到２１銀附近再入貨。從上

升通道睇，每次股價跌穿１０天線（２０﹒２９５銀）都會有支持，因此如果跌穿１０天線就應

該止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

