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即市新聞

21/11/2019 09:00

《傳聞共賞》中國氧化鋁行業持續去產能，沙特阿美機構認購近足額

　《傳聞共賞》　沙特阿美招股，機構投資者部分近足額認購
　　　　　　　　新款Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ或可拍照設Ｆａｃｅ　ＩＤ
　　　　　　　　中國氧化鋁行業持續去產能；美國養老基金加入購買Ａ股
　
　《昔日傳聞》　阿里巴巴（０９９８８）定價或較美股存折讓
　　　　　　　　據報港交所（００３８８）考慮競購西班牙交易所
　　　　　　　　再傳人行定向降準；中金（０３９０８）上市承銷業務增加
　　　　　　　　北水加碼買匯控；互聯互通擴容步伐將提速
　　　　　　　　ＬＮＧ儲存需求增；越地續增加內地地鐵房產項目
　　　　　　　　匯控（００００５）阿聯酋裁員４０人，以削減成本
　　　　　　　　基金調整騰訊投資比重：內地白酒紛紛提價
　　　　　　　　阿里巴巴（０９９８８）國際配售已足額
　　　　　　　　港府研向富人減稅減低走資壓力
　　　　　　　　中生製藥拓創新藥；長江生命研發紓緩痛楚藥物或獲批
　　　　　　　　周大福累計斥２﹒５億元，統一長沙灣舊樓業權
　　　　　　　　期指淡倉大增匯控轉弱；旅遊業無起色國泰續尋底
　　　　　　　　首長國際或出售鐵礦石貿易業務；郵儲行理財子公司將營運
　　　　　　　　本港保險公司大灣區設售後服務中心；中信行力拓普惠金融
　　　　　　　　匯豐按保壓測上限高
　　　　　　　　ＷｅＷｏｒｋ收縮本港業務，擬棄租６辦公地點　
　　　　　　　　海爾電器或分拆日日順物流業務上市；內地整體紙價下跌
　　　　　　　　中資券商兩融收入增；內地動力煤價走勢回軟
　　　　　　　　渣打及東亞削新造及轉按樓按現金回贈
　　　　　　　　ＴＶＢ（００５１１）放棄競投奧運播映權

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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